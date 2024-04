US-Investor und Ex-Kaufhof-Aufsichtsratschef wollen Galeria kaufen

Essen: Die insolvente Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof wird offenbar an ein Konsortium um die Investoren Richard Baker und Bernd Beetz verkauft. Das meldet die Nachrichtenagentur reuters unter Berufung auf Insider. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet. Der Warenhauskonzern war in Folge der Pleite des Signa-Imperiums in Schieflage geraten und zum dritten Mal in die Insolvenz gerutscht. Der jetzige Investor Baker war bereits vor der Fusion mit Karstadt schon einmal Eigentümer von Galeria Kaufhof. Er hatte die Kette dann an die Signa-Gruppe des Tiroler Investors Rene Benko verkauft. Auch der Unternehmer Bernd Beetz ist mit dem Unternehmen vertraut. Er war von 2018 bis 2019 Aufsichtsratsvorsitzender von Kaufhof und steigt nun als Miteigentümer in die Kette ein. Beetz ist außerdem Präsident des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.04.2024 13:15 Uhr