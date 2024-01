Ursache des Brands in "Pullman City" ist weiter unklar

Eging am See: Die Westernstadt "Pullman City" will nach dem Brand vom Wochenende im Frühjahr wieder ihr volles Programm anbieten. Wie der Geschäftsführer mitteilte, soll spätestens Mitte April der Betrieb wieder aufgenommen werden. Alle geplanten Veranstaltungen sollen dann stattfinden. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Der Schaden liegt im zweistelligen Millionebereich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.01.2024 12:45 Uhr