Unwetter legen internationales Luftfahrt-Drehkreuz Dubai lahm

Dubai: In Teilen der Vereinigten Arabischen Emirate ist innerhalb eines Tages so viel Regen gefallen wie sonst in einem Jahr. Betroffen war unter anderem der Flughafen Dubai - ein wichtiges internationales Drehkreuz im Luftverkehr. Besatzungen erreichten wegen des überschwemmten Flugfeldes ihre Maschinen nicht. Zufahrtsstraßen standen unter Wasser. Etliche Flugzeuge sind seit gestern Abend umgeleitet worden. In Dubai fielen gut 140 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden. Auf solche Mengen ist die Kanalisation nicht ausgelegt. Dazu kamen Hagel und Sturm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2024 11:00 Uhr