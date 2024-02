Unternehmen planen weniger Neueinstellungen und mehr Personalabbau

München: Die Unternehmen hierzulande planen, immer weniger Personal einzustellen. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist im Februar auf den niedrigsten Wert seit drei Jahren gesunken. Auch der Abbau von Arbeitsplätzen ist angesichts des schwachen Wirtschaftslage nicht mehr ausgeschlossen, so die Experten. Vor allem in der Industrie stehen die Zeichen demnach auf Personalabbau - aber auch im Einzelhandel. Die Verbraucher in Deutschland halten wegen der Konjunkturflaute nämlich ihr Geld zusammen und legen so viel auf die hohe Kante wie seit fast 16 Jahren nicht mehr. Das wiederum zeigt der GfK-Index. Die Sparneigung und wenig Hoffnung auf eine bessere Konjunktur führten dazu, dass größere Anschaffungen weiter zurückgestellt werden, so das Institut.

