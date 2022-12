UN fordern Taliban zur Rücknahme des Arbeitsverbot für Frauen bei NGOs auf

Kurzmeldung ein/ausklappen Justizminister Buschmann plädiert für Auslaufen aller Corona-Schutzmaßnahmen

Berlin: Bundesjustizminister Buschmann hat sich für ein Auslaufen aller noch bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen ausgesprochen. Der FDP-Politiker reagierte damit auf Äußerungen mehrerer Virologen, die von einem baldigen Ende der Pandemie ausgehen. Dazu gehört der Leiter der Virologie an der Berliner Charité, Drosten. Er hat dem "Tagesspiegel" gesagt, Deutschland erlebe in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-CoV-2. Auch andere Experten teilen die Auffassung, dass der pandemische Zustand überwunden ist. Der Intensivmediziner Karagiannidis, der auch Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung ist, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er rechne damit, dass die Pandemie jetzt zunehmend ausläuft. Derzeit gelten in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Corona-Maßnahmen. So ist etwa in Bayern und Sachsen-Anhalt die Maskenpflicht im Nahverkehr bereits weggefallen, in Schleswig-Holstein läuft sie zum Jahresende aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2022 22:00 Uhr