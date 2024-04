UN-Chef verurteilt Angriff auf iranische Botschaft in Syrien

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat den mutmaßlichen Angriff Israels auf die iranische Botschaft in Syrien verurteilt. Guterres sagte, nach internationalem Recht seien diplomatische und konsularische Einrichtungen unantastbar. Dieses Prizip müsse eingehalten werden. Der UN-Generalsekretär rief zudem alle Beteiligten zu größtmöglicher Zurückhaltung auf. Jede Fehlentscheidung könne verheerende Folgen haben. Gestern waren bei einem Luftangriff auf das iranische Botschaftsgelände in Damaskus sieben Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden getötet worden. Zudem kamen sechs Syrer ums Leben. Der Iran hält Israel für verantwortlich und droht dem Land mit Vergeltung. Israel hat den Angriff - wie üblich - nicht kommentiert. In New York befasst sich heute Abend auch der UN-Sicherheitsrat mit dem Vorfall.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2024 21:00 Uhr