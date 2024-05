Türkisches Gericht verurteilt Kurden-Politiker zu 40 Jahren Haft

Ankara: Ein türkisches Gericht hat Dutzende prokurdische Politiker zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. In dem Prozess ging es um Unruhen mit 37 Toten in Kobane im Jahr 2014. Damals belagerte die Terrormiliz IS die kurdische Stadt in Nordsyrien. Die Partei HDP rief zum Protest dagegen auf. Die Regierung um Präsident Erdogan macht die Angeklagten deshalb für die darauffolgenden Todesfälle verantwortlich. Der einflussreiche kurdische Politiker Demirtas muss nun mehr als 40 Jahren in Haft. Er sitzt bereits seit 2016 im Gefängnis. Die ehemalige Co-Vorsitzende der Partei, Yüksekdag, erhielt eine Haftstrafe von mehr als 30 Jahren. Kritiker bezeichnen das Verfahren als politisch motiviert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2024 19:00 Uhr