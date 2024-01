Trump gewinnt auch Vorwahl in New Hampshire

Concord: Im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner hat Ex-Präsident Trump auch die Vorwahl im US-Bundesstaat New Hampshire gewonnen. Er setzte sich laut Medienberichten klar gegen seine Rivalin, die ehemalige UN-Botschafterin Haley, durch. Trotz ihrer Niederlage kündigte Haley an weiterzumachen. Das Rennen sei noch nicht vorbei. Die nächsten Vorwahlen finden am 24. Februar in South Carolina statt, wo Haley Gouverneurin war. Allerdings liegt sie in den Umfragen auch dort hinter Trump. Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Heusgen, gibt Haley keine Chance mehr, Präsidentschaftskandidatin der Republikaner zu werden. Solange sie aber im Rennen sei, könne sich Trump nicht auf den Wahlkampf gegen den amtierenden Präsidenten Biden konzentrieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2024 09:00 Uhr