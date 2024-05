Tennisprofi Zverev erreicht Halbfinale von Rom

Rom: Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim Masters-Turnier in Rom das Halbfinale erreicht. Der 27-Jährige gewann am späten Abend gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz mit 6:4 und 6:3. In der Runde der letzten vier trifft Zverev nun auf den Außenseiter Alejandro Tabilo aus Chile.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2024 08:00 Uhr