Telekom bessert Angebot im Tarifstreit nach

Potsdam: Im Tarifstreit bei der Deutschen Telekom gibt es Bewegung: Wie das Unternehmen in Potsdam mitteilte, hat es sein Angebot an die Arbeitnehmer verbessert. Das Gehaltsplus soll ab Dezember 5,2 Prozent betragen - bisher hatte man 4,2 Prozent angeboten. Außerdem sollen die Gehälter ab Oktober nächsten Jahres statt um 150 noch einmal um 160 Euro steigen. Darüber hinaus sollen die Beschäftigten heuer einen steuerfreien Inflationsausgleich von insgesamt 2000 Euro bekommen. Verdi reicht das zwar noch nicht aus, die Gewerkschaft sprach aber von einem Schritt in die richtige Richtung, den man wertschätze. Bis Freitag soll weiterverhandelt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2024 06:00 Uhr