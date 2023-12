Tauwetter verursacht Hochwasser und Lawinengefahr

München: Tauwetter und Regenfälle sorgen in Bayern für Hochwassergefahr. Betroffen sind alle Regierungsbezirke, wie aus dem aktuellen Bericht des Hochwassernachrichtendienstes hervorgeht. Ein Schwerpunkt liegt derzeit an der oberen Vils mit Meldestufe 3. Kurzfristig kann auch die höchste Meldestufe 4 noch erreicht werden. Ebenfalls bei Meldestufe 3 steht die Itz in Schenkenau in Oberfranken. Für die Berge oberhalb von 2.000 Metern gibt der Lawinenwarndienst Bayern die Lawinengefahr mit "erheblich" an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2023 14:00 Uhr