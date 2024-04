Tausende demonstrieren in Georgien gegen umstrittenes "russisches Gesetz"

Tiflis: In Georgien sind am Abend wieder tausende Menschen auf die Straße gegangen. Sie protestierten gegen das so genannte "russische Gesetz", das das Parlament zuvor in erster Lesung gebilligt hatte. Ziel der Regierung ist es, das Ausmaß "ausländischer Einflussnahme" einzuschränken. Kritiker sehen Parallelen zu einem Gesetz in Russland, das es den Behörden erlaubt, massiv gegen kritische Medien und Organisationen vorzugehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.04.2024 02:00 Uhr