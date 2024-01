Tausende Bauern protestieren in Nürnberg

Nürnberg: Die Bauern haben am fünften Tag hintereinander ihrem Ärger Luft gemacht. Zur zentralen Kundgebung in Nürnberg kamen rund 5.000 Teilnehmer. Der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, Felßner, forderte die komplette Rücknahme der Kürzungspläne. Er drohte mit einem heißen Januar, sollte die Bundesregierung bei einem Treffen mit Vertretern des Bauernverbands am Montag nicht nachgeben. Beistand erhielten die Bauern von der Staatsregierung. Ministerpräsident Söder versprach in Nürnberg hundertprozentige Unterstützung. Kritik kam von den Grünen. Landeschefin Lettenbauer warf der CSU eine jahrzehntelange katastrophale Landwirtschaftspolitik vor. Zusätzlich zu den Bauern haben auch die bayerischen Spediteure gegen die Politik der Bundesregierung protestiert. Auf der Münchner Theresienwiese versammelten sich laut Polizei 3.500 Demonstranten mit 2.000 Lastwagen und Kleintransportern. Ihr Protest richtete sich vor allem gegen die höhere Lkw-Maut.

