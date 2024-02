Stuttgart schafft nur ein 1:1 gegen den 1. FC Köln

Stuttgart: In der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart gegen den Tabelllensechzehnten Köln nur 1:1 gespielt und damit an Boden auf den Zweitplatzierten Bayern München verloren. Union Berlin und Aufsteiger Heidenheim trennten sich 2:2, der zweite Aufsteiger, Darmstadt, holte durch ein 1:1 in Bremen ebenfalls einen Punkt. Die Partie Gladbach Bochum endete 5:2. Im Abendspiel stehen sich Bayern München und RB Leipzig gegenüber, Anpfiff ist um 18 Uhr 30. Die Ergebnisse der 2.Bundesliga lauten: Kaiserslautern - Karlsruhe 0:4, Braunschweig - Berlin 1:1 und Osnabrück - Hannover 1:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2024 18:00 Uhr