Sturmtief hält Einsatzkräfte in Bayern auf Trab - schwere Sturmflut an der Nordsee erwartet

München: Das Sturmtief Zoltan hält die Einsatzkräfte in Bayern auf Trab. Umgeknickte Bäume auf Straßen, Überflutungen und vereinzelt auch Stromausfälle werden bayernweit gemeldet. Die größte Hochwassergefahr besteht derzeit in Oberfranken in den Landkreisen Coburg, Kronach, Lichtenfels und Bamberg. Auch im Bahn-Verkehr kommt es zu Behinderungen und Ausfällen, zum Beispiel bei der Münchner S-Bahn und im Fernverkehr vor allem nach Norddeutschland. Dort wütet der Sturm noch heftiger. An Elbe, Weser und Ems müssen sich die Anwohner auf schwere Sturmfluten einstellen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.12.2023 01:00 Uhr