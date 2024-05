Strom-Notabschaltungen in der Ukraine wegen russischer Angriffe

Kiew: In der Ukraine kommt es zu Einschränkungen bei der Stromversorgung, nachdem Russland zuletzt verstärkt die Energie-Infrastruktur angegriffen hat. Gestern Abend wurden in allen Regionen drei Stunden lang kontrollierte Notabschaltungen durchgeführt. In der Hauptstadt Kiew waren zum Beispiel zehn Prozent der Verbraucher betroffen. Und der ukranische Energieversorger teilte auf Facebook mit, für die Industrie sollen die Einschränkungen auch am Tag noch andauern.

