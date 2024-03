Streikwelle bremst Flugverkehr aus

Berlin: In Deutschland reißt die Streikwelle nicht ab. Während bei der Deutschen Bahn nach dem 24-Stunden-Ausstand der Gewerkschaft GDL der Personenverkehr wieder angerollt ist, streikt bei der Lufthansa und der Tochter Cityline noch bis 23 Uhr das Kabinenpersonal am Standort München. Etwa 400 Flüge fielen aus. Für morgen und Freitag hat die Gewerkschaft Verdi das Sicherheitspersonal an mehreren Flughäfen zum Warnstreik aufgerufen. Nach Schätzung des Branchenverbands werden knapp 600 Flüge ausfallen. Rund 90.000 Passagiere können damit nicht fliegen. //stopp//Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt soll es keine Arbeitsniederlegungen geben. In München sind morgen nur die Kontrollstellen für das Personal betroffen. Die Flughafengesellschaft schließt aber Auswirkungen auf den Betrieb nicht ganz aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2024 22:00 Uhr