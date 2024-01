Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich weiter

München: Die Unternehmen in Deutschland blicken pessimistisch auf die kommenden Monate. Wie der ifo-Geschäftsklimaindex zeigt, hat sich die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft zu Jahresbeginn weiter verschlechtert. Ifo-Präsident Fuest erklärte, die deutsche Wirtschaft stecke in der Rezession fest. Unter anderem hat sich laut dem Index die Stimmung im Dienstleistungssektor deutlich eingetrübt. Im Handel fiel der Index auf den niedrigsten Wert seit Oktober 2022. Und auch im Bauhauptgewerbe trübte sich der ohnehin schon düstere Ausblick für die kommenden Monate weiter ein. Einen kleinen Lichtblick gibt es in der Industrie: Die Stimmung der Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe war im Januar besser als einen Monat zuvor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2024 13:00 Uhr