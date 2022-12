Steinmeier reist nach Brasilien

Nachrichtenarchiv - 31.12.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier macht sich in Kürze auf den Weg nach Brasilien. Er will dort am Neujahrstag an der Amtseinführung des neuen Präsidenten Lula teilnehmen. Die bilateralen Beziehungen zwischen Berlin und Brasília hatten in den vier Amtsjahren des abgewählten Präsidenten Bolsonaro gelitten. Dieser hat mittlerweile offenbar das Land verlassen: Im Amtsblatt von Freitag hieß es, Bolsonaro sei auf dem Weg nach Florida. Kurz vor seiner Abreise veröffentlichte der scheidende Präsident ein Video in sozialen Netzwerken. Darin verurteilte er einen gescheiterten Sprengstoffanschlag eines seiner Anhänger als terroristischen Akt. Es sei nicht an der Zeit, andere Menschen anzugreifen, sagte er. Vielmehr sollten seine Unterstützer versuchen, eine Opposition gegen die künftige Regierung aufzubauen.

