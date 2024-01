Steinmeier kritisiert Erscheinungsbild der Regierung

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat mit ungewöhnlich deutlichen Worten das Erscheinungsbild der Regierung kritisiert. Wenn die Glaubwürdigkeit einer Regierung sinke, hänge das auch damit zusammen, dass Entscheidungen nicht ausreichend kommuniziert worden sind oder von internem Streit, der nach außen dringt, überlagert werden, sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Steinmeier reagierte damit auf Umfragen, nach denen das Vertrauen der Bürger in die Regierung so niedrig wie noch nie ist. Der Bundespräsident kritisierte auch den Umgang mit den Bauern-Protesten. Die Sprachlosigkeit zwischen der Regierung und den Landwirten schade allen Beteiligten. Kanzler Scholz räumte in seinem Videopodcast Defizite ein. Innerhalb der Regierung liefe es nicht immer so, wie er es für richtig halte. Da müsse man in diesem Jahr besser werden. Scholz betonte aber, die Regierung stehe im engen Austausch mit den Landwirten.

