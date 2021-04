Steinmeier erinnert an Befreiung des KZ Buchenwald

Nachrichtenarchiv - 11.04.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Weimar: Im Deutschen Nationaltheater der thüringischen Stadt wird zur Stunde an die Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora vor 76 Jahren erinnert. Bundespräsident Steinmeier rief bei dem Gedenkakt dazu auf, die Erinnerung an die Geschehnisse wach zu halten. Das Staatsoberhaupt wörtlich: "Wer sich nicht mehr daran erinnert, was geschehen ist, der hat auch vergessen, was geschehen kann." Buchenwald stehe für die gesamte Barbarei der Nazis, wie Rassenwahn, Völkermord und Vernichtung. Nach Steinmeiers Worten war es eine Diktatur, aber es waren auch Menschen, Deutsche, die anderen Menschen das antaten. Thüringens Ministerpräsident Ramelow nannte es bedauerlich, dass heuer wie schon im letzten Jahr Überlebende der Lager nicht bei dem Gedenkakt dabei sein können. In Buchenwald und seinen Außenlagern wurden etwa 56.000 Menschen getötet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2021 12:00 Uhr