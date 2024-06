Steinmeier beklagt mangelhafte Aufarbeitung des Massakers von Oradour

Oradour-sur-Glane: Bundespräsident Steinmeier hat gemeinsam mit Frankreichs Präsident Macron an das schlimmste Massaker der SS während des Zweiten Weltkriegs erinnert. In Oradour-sur-Glane waren am 10. Juni 1944 fast alle Bewohner von SS-Männern getötet worden. 643 Menschen starben. Heute entschuldigte sich Steinmeier dafür, dass die Verbrechen nur mangelhaft juristisch aufgearbeitet wurden. Hier habe Deutschland eine zweite Schuld auf sich geladen, sagte der Bundespräsident. Anläßlich des 80.Jahrestages des Massakers schlossen Oradour und das mittelfränkische Hersbruck einen Freundschaftspakt. In Hersbruck hatte es eine Außenstelle des Konzentrationslagers Flossenbürg gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2024 20:00 Uhr