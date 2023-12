Spanien erlebt mit 29,9 Grad neuen Hitzerekord für Dezember

Madrid: Spanien hat einen neuen Hitzerekord für den Monat Dezember erlebt. In der südspanischen Stadt Malaga wurden gestern 29,9 Grad Celsius gemessen, wie der Nationale Wetterdienst bekanntgab. Die bisherige Höchsttemperatur auf dem spanischen Festland im Dezember war 2010 in der Stadt Granada gemessen worden, die wie Malaga in der südlichen Region Andalusien liegt. Damals zeigte das Thermometer 29,4 Grad an. Der Wetterdienst begründete die neue Rekordtemperatur mit den klimatischen Veränderungen. Ohne sie wären solche Temperaturen viel weniger wahrscheinlich. Demnach hat sich die Zahl der Hitzewellen in den vergangenen zehn Jahren in Spanien verdreifacht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2023 09:00 Uhr