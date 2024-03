Söder trifft chinesischen Regierungschef Li Qiang

Peking: Am letzten Tag seines China-Besuchs wird Bayerns Ministerpräsident Söder von Regierungschef Li Qiang empfangen. Das Gespräch soll der politische Höhepunkt der mehrtägigen Reise sein. Vergangenes Jahr hatte Li Qiang auf einer kurzen Europa-Tour einen Stopp in Bayern eingelegt. Er war damals bei einem großen Empfang in der Münchner Residenz von Söder begrüßt worden. China ist der größte Handelspartner Bayerns. Söder ist der erste deutsche Ministerpräsident, der seit dem Ende der Corona-Pandemie in China zu Gast ist. Am Morgen wurde dem CSU-Politiker von der Pekinger Tsinghua-Universität der Titel eines Gastprofessors verliehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2024 07:00 Uhr