Söder kündigt Schritte gegen Lehrermangel an Schulen an

18.01.2023 13:15 Uhr

Staffelstein: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat die Schulpolitik als eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben bezeichnet. Am Rande der Klausur der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz kündigte er an, dass es in den nächsten fünf Jahren 8.000 neue Stellen geben werde - und zwar für Lehrer, Sozialpädagogen, Schulpsychologen und in der Verwaltung. Bayern werde zudem dafür sorgen, dass bis 2028 jeder Schüler mit I-Pad oder Laptop arbeiten kann. Wörtlich sagte Söder: "In Bayern sollen sich die Schulen nicht ums Gendern kümmern, sondern um mehr Digitalisierung." Im Kampf gegen den Mangel an Pflegekräften will Bayern laut Söder im Ausland gezielt Personal anwerben und auch deren Berufsabschlüsse schneller anerkennen. Nach der Landtagswahl im Herbst wird es nach Aussage Söders keine Koalition mit den Grünen geben. Die Grünen nannte er unglaubwürdig.

18.01.2023 13:15 Uhr