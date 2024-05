Slowakischer Regierungschef Fico schwebt nach Attentat in Lebensgefahr

Bratislava: Der slowakische Regierungschef Fico schwebt nach einem Attentat in Lebensgefahr. Nach einer Kabinettssitzung in der Stadt Handlova wurde er von mehreren Schüssen getroffen. Fico wurde ins Krankenhaus gebracht und operiert. Am Abend teilte Verteidigungsminister Kalinak mit, die Ärzte kämpften um das Leben des Regierungschefs. Das Innenministerium erklärte, der Täter habe offenbar aus politischen Gründen gehandelt. Fico war im Oktober bereits zum vierten Mal zum Ministerpräsidenten der Slowakei gewählt geworden. Gleichzeitig gilt er als einer der umstrittensten Politiker des Landes.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2024 21:00 Uhr