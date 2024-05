Slowakischer Regierungschef Fico schwebt nach Attentat in Lebensgefahr

Bratislava: Bei einem Attentat ist der slowakische Ministerpräsident Fico lebensgefährlich verletzt worden. Der 59-Jährige wurde nach einer Kabinettssitzung in Handlova angeschossen. Ein slowakischer Sender berichtete von vier Schüssen, die auf Fico abgefeuert wurden. Der Ministerpräsident wird in einem Krankenhaus behandelt. Geplant war eigentlich, ihn zur weiteren Behandlung in die Hauptstadt Bratislava zu bringen. Das sei aber wegen des kritischen Zustands nicht erfolgt, berichten slowakische Medien. Der mutmaßliche Täter wurde nach dem Attentat festgenommen. Angaben zu einem möglichen Motiv liegen derzeit nicht vor. Der Ministerpräsident befand sich zum Zeitpunkt des Anschlages auf einer Reise durch die Regionen des Landes. Fico ist seit Oktober zum vierten Mal Regierungschef der Slowakei. Er gilt als russland-freundlich. Die Tat hat international Bestürzung ausgelöst.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2024 18:45 Uhr