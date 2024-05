Slowakischer Premier ist nach Anschlag wohl außer Lebensgefahr

Bratislava: Der slowakische Regierungschef Fico ist nach dem gestrigen Schusswaffenangriff offenbar nicht mehr in Lebengefahr. Nach einer Notoperation sagte Vize-Ministerpräsident Taraba in der Nacht, die Operation sei gut verlaufen - und er glaube, dass Fico am Ende überleben werde. Gestern hatte ein 71-Jähriger fünf Schüsse auf Fico abgegeben und ihn lebensgefährlich verletzt. Der Schütze wurde festgenommen und in der Nacht verhört. Das Innenministerium vermutet ein politisches Motiv. Politiker in vielen Ländern reagierten entsetzt auf die Nachricht vom Anschlag auf Fico. Der slowakische Ministerpräsident gilt als Russland-freundlich und hatte im In- und Ausland stark polarisiert. Heute kommt die Regierung in Bratislava zu einer Sondersitzung zusammen; auch der nationale Sicherheitsrat will über die Lage beraten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.05.2024 09:15 Uhr