Selenskyj wirbt bei der EU um weitere Waffen und für EU-Beitritt

09.02.2023 12:00 Uhr

Brüssel: Der ukrainische Präsident Selenskyj wirbt bei der EU um Unterstützung für sein Land. Selenskyj dankte in einer Rede vor dem Europaparlament für den energischen Hilfsansatz des Parlaments. Er verwies auf den gemeinsamen Lebensstil der EU und der Ukraine. Für sein Land gehe es darum, nach Hause zurückzukehren. Die Ukraine strebt einen EU-Beitritt an. Parlamentspräsidentin Metsola sprach in ihrer Begrüßung von einem historischen Tag für Europa. Sie betonte, dass die Ukraine für europäische Werte kämpfe. Dafür brauche sie weitere Waffen. Metsola nannte ausdrücklich auch Kampfjets und Waffen großer Reichweite. Im Lauf des Tages wird Selenskyj auch als Gast am Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs teilnehmen. Im Vorfeld dieser Beratungen machte Bundeskanzler Scholz deutlich, dass er jetzt dafür wirbt, der Ukraine schnell die zugesagten Kampfpanzer zu liefern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2023 12:00 Uhr