Selenskyj will Nato-Ukraine-Rat anrufen für mehr Schutz des Luftraums

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj will eine bessere Verteidigung des Luftraums seines Landes nach israelischem Vorbild erreichen. Dazu werde er einen entsprechenden Antrag beim Nato-Ukraine-Rat stellen, sagte er in seiner abendlichen Videobotschaft. Konkret soll es um die Lieferung von mehr Flugabwehrsystemen und Raketen gehen. Selenskyj sagte, auch die Menschen in der Ukraine hätten einen Anspruch auf Schutz vor Terror. Sie seien den gleichen Raketen- und Drohnenangriffen ausgesetzt, die Israel am Wochenende erfolgreich abgewehrt habe. Die Ukraine erleidet immer wieder schwere Schäden nach heftigem Beschuss durch Russland auch mit Drohnen iranischer Bauart.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.04.2024 22:15 Uhr