Selenskyj weist auf Munitionsmangel hin

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj warnt erneut vor Munitionsmangel und verweist auf die massiven russischen Luftangriffe im vergangenen Monat. Wenn diese so weitergingen, könnten der Ukraine die Raketen ausgehen. Für einen vollständigen Schutz brauche das Land etwa 25 Patriot-Raketenabwehr-Systeme. Bundeskanzler Scholz hat derweil Deutschlands Willen zur anhaltenden Unterstützung der Ukraine bekräftigt. Dies sei der Schlüssel zur Wiederherstellung des Friedens in Europa, sagte Scholz bei einer Konferenz der Sozialdemokratischen Parteien Europas in Bukarest. Russland hat nach Angaben des ukrainischen Militärs in der Nacht die Ukraine mit Kampfdrohnen angegriffen. Im ukrainisch kontrollierten Teil des Gebiets Donezk sind zudem durch russischen Artilleriebeschuss offiziellen Angaben zufolge mindestens fünf Zivilisten getötet worden, in der Region Saporischschja drei. Getroffen wurden demnach Wohnhäuser in mehreren Ortschaften

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2024 11:00 Uhr