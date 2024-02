Selenskyj dankt der EU für Milliarden-Hilfen

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich für das milliardenschwere Hilfspaket der EU bedankt. In seiner abendlichen Videobotschaft bezeichnete er es als Signal an Moskau, dass Europa standfest ist und nicht zerbricht. Jetzt erwarte er eine Entscheidung über die US-Hilfen. Zuvor hatte sich Selenskyj ausdrücklich bei Bundeskanzler Scholz für die Unterstützung bedankt. Auf der Plattform schrieb er, er sei dankbar für die persönlichen Anstrengungen des Kanzlers. Dabei lobte er ausdrücklich Deutschlands Rolle für den Frieden in Europa. Mit den 50 Milliarden Euro von der EU will die Ukraine ihre durch den Krieg schwer angeschlagene Wirtschaft in den kommenden vier Jahren stabilisieren. Bis zuletzt hatte sich Ungarns Präsident Orban dagegen gewehrt. Gestern gab er beim Sondergipfel der EU seinen Widerstand auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2024 06:00 Uhr