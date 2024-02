Schwere Kriegswaffen bei Ex-RAF-Terroristin gefunden

Hannover: In der Berliner Wohnung der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette sind schwere Kriegswaffen gefunden worden. Das hat die Staatsanwaltschaft Verden bekannt gegeben. Nach Informationen des NDR handelt es sich unter anderem um eine Panzerfaust und mehrere Schnellfeuergewehre. Weitere Einzelheiten soll es im Laufe des Nachmittags geben. Das siebenstöckige Wohnhaus im Berliner Stadtteil Kreuzberg war gestern Abend von der Polizei geräumt worden. Auch einige Bewohner eines weiteren Hauses mussten vorübergehend die Wohnungen verlassen, die Straße war komplett gesperrt. Klette war am Montag in der Wohnung festgenommen worden. Sie war 30 Jahre lang untergetaucht und soll mit einer falschen Identität in Berlin gelebt haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.02.2024 16:00 Uhr