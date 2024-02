Schulze eröffnet neues Migrationszentrum in Nigeria

Berlin: Entwicklungsministerin Schulze will die Zusammenarbeit mit Nigeria weiter ausbauen. In der Stadt Nyanya hat sie heute ein neues Zentrum für Migration eröffnet. Dort soll es zum einen Beratungen für Menschen geben, die in Deutschland arbeiten möchten. Zum anderen dient das Zentrum dazu, Menschen, die Deutschland wieder verlassen müssen, beim beruflichen Neustart in ihrer Heimat zu helfen. Schulze sagte heute früh im Deutschlandfunk, sowohl Deutschland als auch Nigeria hätten ein Interesse an einer solchen Partnerschaft. Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas - von dort versuchen besonders viele auf irregulärem Weg nach Europa und Deutschland zu kommen.

