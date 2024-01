Schulbus mit 50 Kindern verunglückt im Landkreis Ansbach

Neusitz: In Mittelfranken ist ein Unfall mit einem Schulbus glimpflich ausgegangen: Nach ersten Erkenntnissen wurde keines der etwa 50 Kinder an Bord ernsthaft verletzt. Womöglich habe sich der ein oder andere bei dem Unfall angestoßen, mehr sei aber nicht passiert, sagte ein Polizeisprecher. Der Bus war aus noch ungeklärter Ursache bei Neusitz im Landkreis Ansbach von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben gelandet. Da er dort schräg stand, konnten die Kinder nicht alleine aussteigen - die Feuerwehr musste helfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2024 10:00 Uhr