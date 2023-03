Schon vor Bildungsgipfel in Berlin gibt es deutliche Kritik

Kurzmeldung ein/ausklappen WHO prangert weltweite Belastung durch Feinstaub an

London: Die Feinstaubbelastung ist für Menschen weltweit nach wie vor sehr hoch. Recherchen für das britische Wissenschaftsmagazin "The Lancet" haben ergeben, dass der von der WHO empfohlene Tageshöchstwert meist überschritten wird: im weltweiten Durchschnitt zuletzt an 70 Prozent aller Tage. Besonders belastet ist die Luft demnach in Ost-und Südasien. Hier wurde der Höchstwert von 15 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an mehr als 90 Prozent aller Tage überschritten. Einen Rückgang der Feinstaubbelastung gab es der Analyse zufolge in Europa sowie in einigen Regionen Nordamerikas und Afrikas. Nach WHO-Angaben sterben jährlich rund sieben Millionen Menschen vorzeitig infolge von Luftverschmutzung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2023 07:00 Uhr