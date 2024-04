Scholz will mit chinesischer Regierung über Ukraine sprechen

Berlin: Bundeskanzler Scholz will bei seinem anstehenden China-Besuch mit der Regierung in Peking über den Krieg in der Ukraine sprechen. Scholz sagte vor seiner Abreise in einem Zeitungsinterview, es gehe darum, dass China Russland nicht dabei unterstützt, gegen seinen Nachbarn einen brutalen Krieg zu führen. China könne Russland klar machen, dass dieser - so wörtlich - unsinnige imperialistische Krieg enden müsse. Scholz, mehrere Bundesminister und eine Wirtschaftsdelegation werden morgen in China erwartet. Im Fokus der Gespräche stehen die Wirtschaftsbeziehungen und internationale Krisen. Der Kanzler erklärte, es gebe eine Reihe von Themen, bei denen man klare Differenzen mit China habe. Diese wolle er offen ansprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2024 12:00 Uhr