Scholz verspricht Ukraine weitere deutsche Unterstützung

24.02.2023 01:00 Uhr

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine im Kampf gegen Russland weitere Unterstützung zugesagt. Dabei werde es aber auch in Zukunft keine deutschen Alleingänge geben. In einem Interview der ZDF-Sendung "Maybrit Illner" sagte Scholz, Deutschland sei fest entschlossen, immer im Einklang mit den Verbündeten zu handeln. Er wehre sich daher gegen alle, die vorschlügen, dass man vorpreschen solle. Anlässlich des morgigen ersten Jahrestages des Kriegsbeginns betonte Scholz, was Deutschland bei Waffenlieferungen mache, komme oft als erstes oder einziges und sei immer sehr wirksam bei der Verteidigung der Ukraine. Kritik an der deutschen Militärhilfe müsse man nicht auf sich sitzen lassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.02.2023 01:00 Uhr