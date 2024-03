Scholz trifft Jordaniens König Abdullah

Akaba: Bundeskanzler Scholz hat die Rolle von Jordaniens König Abdullah als Vermittler im Gaza-Krieg hervorgehoben. Am Vormittag hatten sich beide getroffen. Scholz sagte hinterher, Abdullah habe ein hohes Ansehen in der ganzen Region. Er nannte ihn einen "guten Gesprächspartner" und "guten Freund". Scholz betonte, die humanitäre Situation im Gazastreifen dürfe nicht noch schlimmer werden. Der Kanzler unterstrich die Notwendigkeit einer Waffenruhe, zugleich müssten alle israelischen Geiseln freigelassen werden. Am Nachmittag wird der Bundeskanzler in Israel erwartet, unter anderem zu Gesprächen mit Ministerpräsident Netanjahu und Angehörigen von Geiseln. Israel verteidige sich gegen den Terrorangriff der Hamas, müsse dabei aber auch das Völkerrecht achten, so Scholz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.03.2024 12:30 Uhr