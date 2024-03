Scholz trifft Jordaniens König

Akaba: Bundeskanzler Scholz besucht heute Jordanien und Israel. In beiden Ländern wird er Gespräche über den Gaza-Krieg führen. Scholz hat am Vormittag König Abdullah II in Jordanien getroffen. Das Land organisiert die Luftbrücke, mit der momentan Hilfsgüter für die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen abgeworfen werden. Anschließend reist der Kanzler nach Israel. Im Mittelpunkt des Treffens mit Ministerpräsident Netanjahu wird die geplante Bodenoffensive Israels in Rafah stehen. Scholz spricht sich vehement dagegen aus. Er fordert stattdessen eine Waffenruhe, um die Befreiung von Geiseln und mehr humanitäre Hilfe zu ermöglichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2024 10:00 Uhr