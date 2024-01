Schnee und Eis bremsen Bahn- und Flugverkehr aus

München: In Teilen Deutschlands sorgt ein massiver Wintereinbruch für Probleme. Der Deutsche Wetterdienst warnt im Süden vor teils extremem Glatteis, im Westen vor starkem Schneefall. Im Berufsverkehr dürfte es deshalb zu erheblichen Beeinträchtigungen kommen. Auch die Bahn rechnet mit Problemen und hat die Zugbindung aufgehoben. Mehrere Flughäfen, etwa in München, Frankfurt und Berlin gehen davon aus, dass zahlreiche Flüge ausfallen. Der Flughafen in Saarbrücken stellt den Flugverkehr ganz ein. In einigen Landkreisen Bayerns fällt wegen der Wetterverhältnisse der Unterricht aus oder findet von zuhause statt. Informationen dazu, welche Schulen genau betroffen sind, finden Sie im Netz unter BR24.de. Der Deutsche Wetterdienst rät in den Regionen mit Glatteis und heftigem Schnee dazu, Aufenthalte im Freien und Fahrten möglichst zu vermeiden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2024 06:00 Uhr