Sandra Hüller für Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert

Los Angeles: Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller ist für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. Wie die US-Filmakademie vor wenigen Minuten mitteilte, wurde die 45-Jährige für ihre Rolle im Film "Anatomie eines Falls" der französischen Regisseurin Justine Triet nominiert. Hüller konkurriert in der Kategorie mit den Hollywood-Stars Emma Stone, Carey Mulligan, Lily Gladstone und Annette Bening. Außerdem gehen zwei deutsche Regisseure ins Rennen um die Oscars: Wim Wenders mit "Perfect Days" und Ilker Catak mit "Das Lehrerzimmer", beide sind in der Sparte bester internationaler Film nominiert. Die meisten Nominierungen - nämlich insgesamt 13 - gehen in diesem Jahr an den Film "Oppenheimer". Die große Oscar-Gala findet am 10. März in Los Angeles statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2024 15:00 Uhr