Saarland fordert Ende strenger Grenzkontrollen

Nachrichtenarchiv - 08.05.2020 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Saarbrücken: Der Druck auf Bundesinnenminister Seehofer wächst, die in der Coronakrise eingeführten Grenzkontrollen wieder aufzuheben. Auch der saarländische Ministerpräsident Hans will ein schnelles Ende. Er verweist auf die ab Montag geltenden gelockerten Kontaktbeschränkungen in Frankreich und die dort sinkenden Infektionszahlen. Auch die Wirtschaft verlangt ein schnelles Ende der Grenzkontrollen. Zehn Wirtschaftskammern rund um den Bodensee verlangen in einer gemeinsamen Erklärung, zur wirtschaftlichen Normalität zurückzukehren, sobald es die gesundheitspolitische Situation erlaubt. Es dürfe kein Tag verschenkt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.05.2020 14:45 Uhr