Russland überzieht Ukraine mit Luftangriffen - Rakete auch in polnischem Luftraum

Kiew: Russland hat die Ukraine die dritte Nacht in Folge mit Luftangriffen überzogen. Ziele waren diesmal vor allem die Hauptstadt Kiew und die Region Lwiw im Westen des Landes. Nach polnischen Angaben wurde dabei auch kurzzeitig der Nato-Luftraum durch eine russische Rakete verletzt. Das Außenministerium in Warschau bestellte deswegen den russischen Botschafter ein. Der russische Marschflugkörper war demnach 39 Sekunden über polnischem Territorium. In der gesamten Ukraine herrschte wegen der Angriffswelle Luftalarm. Insgesamt feuerte Russland in der Nacht 29 Marschflugkörper und 28 Drohnen ab. Moskau hatte in den vergangenen Tagen seine Luftangriffe verstärkt. Dabei wurden auch zahlreiche Ziele der Energieversorgung getroffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.03.2024 17:30 Uhr