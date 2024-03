Russland setzt Präsidentenwahl fort

Moskau: In Russland hat der dritte und letzte Tag der Präsidentenwahl begonnen. Die Abstimmung gilt weder als frei noch als fair, Kreml-Chef Putin hat keine ernst zu nehmenden Gegenkandidaten. Vereinzelt kam es zu Protestaktionen und Störversuchen. So wurde Farbe in Wahlurnen geschüttet, um die Zettel darin unbrauchbar zu machen, es gab auch versuchte Brandstiftungen.

