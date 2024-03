Russland greift Kiew und Region Lwiw aus der Luft an

Kiew: Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine weiter verstärkt auf Angriffe aus der Luft. In der Nacht gab es mehrere Explosionen in Kiew und in der Region Lwiw im Westen des Landes. Der Bürgermeister von Kiew, Klitschko, rief die Menschen auf, die Schutzräume nicht zu verlassen. Die Luftabwehr funktioniere aber. Auch Polen hat inzwischen reagiert und sichert verstärkt seinen Luftraum. Das Einsatzkommando der Streitkräfte erklärte, man beobachte die Situation ständig. Erst am Freitag hatten russische Luftangriffen wichtige Energieversorgungseinrichtungen der Ukraine zerstört.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2024 07:00 Uhr