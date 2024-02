Russischer Oppositioneller Alexej Nawalny ist tot

Moskau: Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist tot. Nach Angaben russischer Behörden starb der 47-Jährige in der sibirischen Strafkolonie, wo er inhaftiert war. Demnach war er bei einem Spaziergang plötzlich zusammengebrochen. Die Todesursache werde ermittelt, hieß es. Nawalny war der prominenteste Kreml-Kritiker der vergangenen Jahre in Russland. Wegen Betrugsvorwürfen und "Extremismus" wurde er zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Noch im Gefängnis kämpfte er gegen Putins Regime. Die Offensive in der Ukraine bezeichnete Nawalny als "dümmsten und sinnlosesten Krieg des 21. Jahrhunderts". Nach einem Giftanschlag im Jahr 2020 wurde er an der Berliner Charité behandelt. Im Januar 2021 kehrte Nawalny nach Russland zurück, obwohl er den Kreml für die Vergiftung verantwortlich machte.

