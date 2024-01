Russische Vertreter melden ukrainischen Raketenangriff auf Donezker Vorort

Donezk: Im russisch besetzten Teil der Ukraine soll es einen Raketenangriff auf einen Markt gegeben haben. Laut von Russland eingesetzten Behördenvertretern kamen dabei in einem Vorort von Donezk mindestens 13 Menschen ums Leben. 10 seien verletzt worden. Die Rakete sei in der Früh vom ukrainischen Militär abgefeuert worden. Kiew kommentierte den Vorfall zunächst nicht. Derweil hofft der ukrainische Präsident Selenskyj auf weitere Sicherheitsabkommen für sein Land. In einer Videobotschaft teilte er mit, es werde noch im Januar und Februar weitere Verträge mit Sicherheitsgarantien geben. Details nannte er nicht. Nach Aussage Selenskyjs hatte die Ukraine zuletzt mit Großbritannien als erstem Staat ein solches Abkommen geschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2024 11:00 Uhr