Russische Grenzregion Belgorod meldet erneuten Beschuss

Belgorod : Die russische Stadt ist erneut unter Beschuss geraten. In dem 40 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernten Ort gab es nach russischen Angaben Drohnen- und Raketenangriffe. Fünf Menschen wurden demnach verletzt. Bereits in der vergangenen Nacht war die Region angegriffen worden. Dazu hatten sich russische Paramilitärs bekannt, die auf Seiten der Ukrainer kämpfen. Angriffe wurden auch aus Samara gemeldet. In der Millionenstadt an der Wolga, die etwa 1.000 Kilometer östlich der Front liegt, brach ein Brand in einer Ölraffinerie aus. Der örtliche Gouverneur berichtet von einem Drohnenangriff. Die Arbeiter der Raffinerie wurden evakuiert, Verletzte gab es demnach nicht. Die Angriffe könnten in Zusammenhang mit der laufenden Präsidentenwahl in Russland stehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.03.2024 10:15 Uhr