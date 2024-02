Rheinmetall will Deutschland durch neue Munitionsfabrik unabhängiger machen

Celle: Der Rüstungskonzern Rheinmetall will in einem neuen Werk im niedersächsischen Unterlüß künftig Artilleriemunition, Sprengstoff und Komponenten für Raketenartillerie fertigen. Zum ersten offiziellen Spatenstich kamen auch Kanzler Scholz und Verteidigungsminister Pistorius. Rheinmetall will Deutschland laut Konzernchef Papperger bei der Munitionsherstellung souveräner machen. Das Unternehmen will 300 Millionen Euro investieren, rund 500 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Die Produktion werde voraussichtlich im kommenden Jahr beginnen. Der Neubau gilt laut der Bundesregierung auch als positives Signal an die Ukraine für weitere Unterstützung im Krieg gegen Russland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2024 20:00 Uhr